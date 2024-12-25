Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, üniversite tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk Konferansı"nda iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirdi. Konukcu, iklim değişikliğinin yalnızca insanları değil, tüm canlıları olumsuz etkilediğini belirtti.

“Nüfus 3 kat, su tüketimi 6 kat arttı”

Konukcu, dünya genelinde 2,5 milyar insanın temiz suya ulaşamadığını ifade ederek, su kaynaklarının ciddi tehdit altında olduğunu vurguladı:

"Her yıl 300-500 milyon ton ağır metal ve kirletici unsurlar, su kaynaklarına karışıyor. Balık ve kuş türleri büyük ölçüde kaybolmuş durumda. Son 50 yıl içerisinde Türkiye’de 36 göl tamamen kurudu, 14 göl ise kuruma riskiyle karşı karşıya. Nüfus 3, su tüketimi ise 6 kat arttı. Yağışlar ise düzensiz; her 5-6 yılda bir kuraklık, 12-16 yılda bir şiddetli kuraklık yaşanıyor."

Trakya’da su sorunu büyüyor

Bölgedeki su kaynaklarının durumuna da dikkat çeken Prof. Dr. Konukcu, Trakya’nın gelecekte ciddi bir su sıkıntısı yaşayabileceği uyarısında bulundu.

“Yeraltı suları tükeniyor”

Konukcu, Trakya’da içme suyunun büyük kısmının yeraltı sularından karşılandığını belirtti:

"Trakya’da şu an 141 milyon metreküp su açığımız var ancak bu açığı yeraltı sularını kullanarak hissetmiyoruz. Ancak bu durum sürdürülebilir değil. 2050 yılına gelindiğinde en iyi koşullarda bile 500 milyon metreküp su açığı ile karşı karşıya kalacağız."