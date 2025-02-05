Türkiye Oryantiring Federasyonu ve İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle, İzmir Oryantiring İl Temsilciliği ve Altun Oryantiring ve Atletizm Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk Köpekli Oryantiring Yarışması, büyük bir heyecanla tamamlandı. Etkinlik, özel bir köpek otelinde düzenlendi ve izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

İzmir, Oryantiringde bir ilke daha imza attı

İzmir, spor alanındaki ilkleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye’de ilk kez yapılan bu yarışma, köpekli ve köpeksiz katılım seçenekleriyle oryantiring sporunun geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağladı. 50 yarışmacının katıldığı bu özel parkurda, zaman zaman ilginç ve heyecanlı anlar yaşandı. İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, "İzmir, Türkiye’de ilkleri başarmaya devam edecek" diyerek, bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasının önemini vurguladı.

Yarışmada köpekli katılım sağlayanların arasındaki ilk üç isim şu şekilde sıralandı:

Tuna - Holding Andaç - Naylon Serkan - Sirius

Köpeksiz katılımcılar arasında ise ilk üç şöyle belirlendi:

Ege Tuna Emre Beypınar Mehmet Şaşmaz

Oryantiringde yeni bir dönem başlıyor

Altun Oryantiring ve Atletizm Spor Kulübü’nün kurucu başkanı Cengiz Altun, bu eşsiz etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, oryantiring sporunun daha geniş kitlelere tanıtılmasına yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Altun, "Köpekli oryantiring konusunda gelen talepler doğrultusunda daha kapsamlı yarışmalar planlıyoruz. Ege Bölgesi'nden başlayarak, Türkiye genelinde büyük bir köpekli oryantiring yarışı düzenleyeceğiz," dedi.