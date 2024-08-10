Türkiye’nin ünlü oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi "Aile"nin finalinin ardından dikkat çekici bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Ay Yapım ile anlaşan Tatlıtuğ, ilk Türk gangster olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatını ekrana getirecek olan projede hem oyuncu hem de yapımcı olarak rol alacak. Bu projeyle Türkiye'nin suç tarihinin en renkli dönemlerinden biri ekranlara taşınacak.

1960’larda banka soygunlarıyla ünlü olan Necdet Elmas’ın hayatı, dijital mecrada bir dizi olarak izleyicilerle buluşacak. Elmas, zekası ve karizmasıyla dönemin ilgi odağı olmuş bir isim olarak biliniyor. Bu projeyle, Elmas’ın suç dolu dünyası, İstanbul’un sokaklarında geçen olaylar ve hapishane yılları detaylı bir şekilde işlenecek.

Tatlıtuğ hem yapımcı hem oyuncu oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, bu projede sadece başrol oynamakla kalmayacak, aynı zamanda yapımcı olarak da görev alacak. Ay Yapım ve Tatlıtuğ’un yapım şirketi Kampeon’un ortak yapımcılığında hayata geçirilecek olan bu proje, Tatlıtuğ'un televizyon dünyasındaki ilk yapımcı deneyimini de temsil ediyor.

Dizinin senaryosunu ünlü senarist Levent Cantek yazacak. Cantek'in kaleminden çıkan bu senaryo, Necdet Elmas’ın renkli ve çalkantılı yaşamını detaylı bir şekilde anlatacak. İzleyicilere, dönemin toplumsal ve kültürel yapısının yanı sıra suç dünyasının iç yüzünü de gözler önüne serecek.

Suç draması

"Babam Gangsterdi Ama Ben Çocuktum" isimli biyografiden uyarlanan bu proje, izleyicilere 1960’lı yılların Türkiye’sinde geçen sürükleyici bir suç draması sunacak. Necdet Elmas’ın İstanbul'un sokaklarından başlayıp hapishane yıllarına kadar uzanan çalkantılı yaşamı, dönemin önemli figürleriyle olan ilişkileri ve ailesiyle yaşadığı dram ekranlara taşınacak.

Ay Yapım ve Kampeon'un işbirliğiyle hazırlanan bu proje, Türkiye'nin suç tarihinin en ilginç dönemlerinden birini ekrana getirecek. Proje, toplumsal ve kültürel yapıyı da titizlikle ele alarak geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmayı hedefliyor.