Türkiye’de internet kullanım oranları, 2024 yılında önemli bir artış gösterdi. 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanımı geçtiğimiz yıla kıyasla yükselerek yüzde 88,8'e ulaştı. Bu artış, dijitalleşmenin toplum genelindeki etkisini ve internetin günlük yaşamda artan önemini gözler önüne seriyor.

İnternet kullanım oranındaki artış

2023 yılında Türkiye'de internet kullanım oranı yüzde 87,1 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 88,8 olarak kaydedildi. Bu artış, internetin toplumsal yaşamdaki rolünün giderek arttığını ve dijital teknolojilerin daha geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor.

16-74 yaş aralığındaki bireylerde yapılan bu ölçümler, internet kullanımının geniş bir yaş aralığına yayıldığını ve teknolojik adaptasyonun artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle genç nüfusun dijital dünyadaki varlığı, internet kullanım oranlarının yüksekliğinde önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de internet kullanımındaki bu artış, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkilerini de beraberinde getiriyor. Eğitim, sağlık, alışveriş ve sosyal etkileşim gibi pek çok alanda internetin daha etkin bir şekilde kullanılması, toplumun dijitalleşme sürecinde ilerlediğini gösteriyor. Ayrıca, bu artışın teknolojiye erişim ve dijital okuryazarlık konularında yapılan yatırımlarla doğrudan ilişkili olduğu belirtiliyor.

İnternet kullanım oranlarındaki bu artış, gelecekte daha fazla dijital dönüşüm ve teknoloji entegrasyonunu işaret ediyor. Türkiye'de internet erişiminin yaygınlaşması ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi, dijital eşitsizliklerin azaltılması ve toplumsal faydaların artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.