Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı bir ayda 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişiye ulaştı.

İşsizlikte cinsiyet farklılıkları belirginleşti

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Haziran ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken, kadınlarda bu oran yüzde 12,4 olarak gerçekleşti. Bu durum, kadınların iş gücü piyasasındaki zorluklarla daha fazla karşılaştığını ortaya koyuyor. Genel olarak, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,2 seviyesine yükselirken, bu artış, iş gücü piyasasında yaşanan zorlukların bir yansıması olarak görülüyor.

İstihdam oranı düşüşte

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise yüzde 49,3 olarak kaydedildi. Bu oran, erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak gerçekleşti. İstihdamdaki bu düşüş, ekonominin genelindeki durgunluğun iş gücü piyasasına yansıması olarak değerlendiriliyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı, Haziran ayında yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda ise yüzde 36,7 oldu. İş gücüne katılımın azalması, ekonomideki belirsizliklerin bireyleri iş aramaktan vazgeçmeye yönelttiğini gösteriyor.

Genç işsizlik oranı artıyor

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 seviyesine ulaştı. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfustaki işsizlik oranının yüksek seyretmesi, gençlerin iş bulma konusundaki zorluklarını gözler önüne seriyor.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, Haziran ayında yüzde 29,2 olarak gerçekleşti. Bu oran, bir önceki aya göre 3,8 puanlık bir artış gösterdi ve ekonomideki daralmanın iş gücü piyasasına etkilerini ortaya koydu. Atıl iş gücü oranındaki artış, iş piyasasının ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini vurguluyor.