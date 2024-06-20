Türkiye, önümüzdeki hafta kavurucu sıcaklarla karşı karşıya kalacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların erken geldiğini ve geç çıkacak gibi göründüğünü belirterek önemli uyarılarda bulundu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında da yüksek sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

Prof. Dr. Şen, bu hafta tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. İstanbul'da haziran ayı için en yüksek sıcaklık ortalaması 28 derece iken, dün bazı bölgelerde sıcaklıkların 30-35 derece arasında ölçüldüğünü söyledi. Bu, normalin 3-4 derece üzerinde bir sıcaklık anlamına geliyor.

Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Rekor Sıcaklıklar

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların 45-46 dereceyi geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şen, Aydın, Denizli, Urfa ve Mardin'de sıcaklıkların 45 derecenin üzerinde seyrettiğini belirtti. Bu hafta boyunca bu yüksek sıcaklıkların devam edeceğini, ancak yarından itibaren İstanbul'daki sıcaklıkların 1-2 derece düşeceğini ama yine de ortalamanın üzerinde kalacağını ifade etti.

Pazartesi günü ise yeni bir sıcak hava dalgasının tüm yurtta etkili olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Şen, bu haftadan daha sıcak bir hava dalgasının geleceğini belirtti.

Uzmanlardan Hayati Uyarılar

Prof. Dr. Şen, saat 10:00 ile 17:00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını öneriyor. Dışarı çıkılması durumunda ise açık renkli elbiseler giyilmesi, gözlük ve şapka takılması gerektiğini vurguluyor. Denize girmenin en uygun saatleri olarak sabah 10:00-11:00 ve akşam 17:00-18:00 arası olduğunu belirtti.

Ayrıca, aşırı sıcakların ve yüksek nemin orman yangınlarını artırdığını hatırlatan Prof. Dr. Şen, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. "Biz aslında 50 yıllık geleceğimizi yakıyoruz," diyen Şen, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.