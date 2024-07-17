Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün yayımladığı raporda, haziran ayı konut satış istatistiklerini duyurdu. Verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla konut satışları önemli bir düşüş gösterdi.

Türkiye genelindeki konut satışları, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. TÜİK'in açıklamasına göre, bu azalışta pandemi sonrası ekonomik belirsizliklerin etkisi önemli rol oynadı. İstanbul, 13 bin 25 konut satışıyla en yüksek paya sahip il olurken, Ankara 6 bin 866 ve İzmir 4 bin 361 konut satışıyla sıralandı. Ardahan, Hakkari, Tunceli ve Bayburt ise en az konut satışının gerçekleştiği iller olarak kaydedildi.

2019 Haziran dönemine göre ise Türkiye genelindeki konut satışları %3,7 düşüş gösterdi. Ocak-haziran döneminde toplam konut satışı ise 545 bin 74 olarak kaydedildi. Uzmanlar, piyasada yaşanan bu daralmanın, konut kredisi faizlerindeki artış ve genel ekonomik belirsizliklerden kaynaklandığını belirtiyor.