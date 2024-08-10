Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Haziran 2024 raporu, Türkiye'de bireysel kredi borçlarının hızla arttığını ortaya koydu. Son bir yılda 2 milyon 97 bin kişi daha kredi borçlusu oldu, kişi başına düşen ortalama borç ise yüzde 42 artış göstererek 80 bin 842 liraya ulaştı. Bu durum, artan enflasyon ve düşen alım gücünün vatandaşları daha fazla borçlanmaya yönlendirdiğini gösteriyor.

Kredi borçları artıyor

Haziran 2024 sonu itibarıyla, bireysel kredi kullanan kişi sayısı bir önceki aya göre 75 bin, bir önceki yıla göre ise 2 milyon 97 bin kişi artarak toplamda 40 milyon 732 bin kişiye yükseldi. Kullanılan toplam kredi tutarı yıllık yüzde 49,7 artışla 3 trilyon 293 milyar liraya ulaştı. Bu artışla birlikte, kişi başına düşen ortalama bireysel kredi riski de 56 bin 932 liradan 80 bin 842 liraya yükseldi.

Kredi kartı borçlarındaki tehlikeli büyüme

Bireysel kredilerdeki en dikkat çekici artış ise kredi kartlarında yaşandı. Haziran 2024'te kredi kartı borcu olan kişi sayısı yıllık 2 milyon 555 bin kişi artarak 37 milyon 633 bine ulaştı. Kredi kartı borçlarının toplam tutarı ise yüzde 92,4 gibi rekor bir artışla 1 trilyon 520 milyar lira oldu. Kişi başına düşen kredi kartı borcu, bir yıl içinde 22 bin 534 liradan 40 bin 386 liraya çıktı.

Faiz artışlarına rağmen KMH kullanımı yükseldi

Faizlerdeki yükselişe rağmen kredili mevduat hesabı (KMH) kullananların sayısı, yıllık bazda 1 milyon 683 bin kişi artış gösterdi. Toplam borç tutarı yüzde 140,3 artışla 298 milyar liraya ulaşırken, kişi başına düşen ortalama borç tutarı 10 bin 140 lira oldu. Bu durum, vatandaşların yüksek faiz oranlarına rağmen nakit ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

TBB verilerine göre, Haziran 2024'te ilk kez kredi kullananların sayısında da artış gözlendi. İlk defa kredi kartı kullanan kişi sayısı 161 bin, ilk defa kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 122 bin, ilk defa tüketici kredisi kullanan kişi sayısı ise 97 bin oldu. İlk kez konut kredisi kullananların sayısı 5 bin, taşıt kredisi kullananların sayısı ise 22 bin kişi olarak kaydedildi.

Haziran 2024 itibarıyla bireysel kredi kullanımında İstanbul yüzde 28, Ankara yüzde 10, İzmir yüzde 7 oranında pay sahibi oldu. Son 12 ayda bireysel kredi bakiyesinin en çok arttığı şehirler ise Konya, Bayburt, Şırnak ve Siirt oldu. Ayrıca, bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2,2 olarak belirlendi.