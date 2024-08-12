

Türkiye otomobil pazarında lüks segmentin yükselişi devam ediyor. Temmuz ayında ve 2024 yılı genelinde lüks otomobil satışlarında kaydedilen veriler, premium araç pazarındaki değişimleri gözler önüne serdi. İşte Türkiye'de en çok satan lüks otomobil markaları ve modelleri hakkında detaylar.

Temmuz ayında lüks otomobil satışları

Geçtiğimiz ay Türkiye'de premium segmentte toplam 8 bin 386 lüks araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, haziranda 8 bin 158 adetken, bir önceki aya göre yüzde 2,79 oranında bir artışa işaret ediyor. 2024 yılında ise lüks otomobil satışları toplamda 55 bin 236 adete ulaştı.

Temmuz'un en çok satan lüks markaları

Temmuz ayında Türkiye'de en çok satan lüks otomobil markaları şu şekilde sıralandı:

Mercedes: 2.188 adet

2.188 adet Audi: 1.607 adet

1.607 adet BMW: 1.510 adet

1.510 adet Cupra: 872 adet

872 adet Volvo: 870 adet

870 adet MINI: 467 adet

467 adet Land Rover: 296 adet

296 adet Jeep: 255 adet

255 adet DS: 117 adet

117 adet Porsche: 61 adet

2024'ün ilk yarım yılında en çok satan lüks markalar

Yılın ilk 7 ayında lüks otomobil satışlarında öne çıkan markalar şunlar oldu:

Mercedes: 14.850 adet

14.850 adet BMW: 10.665 adet

10.665 adet Audi: 9.038 adet

9.038 adet Volvo: 7.614 adet

7.614 adet Cupra: 4.981 adet

4.981 adet Jeep: 1.938 adet

1.938 adet Land Rover: 1.624 adet

1.624 adet MINI: 1.563 adet

1.563 adet DS: 1.244 adet

1.244 adet Porsche: 572 adet

2024'ün ilk yarım yılında en çok satan lüks modeller

Lüks otomobil pazarında en çok tercih edilen modeller ise şöyle sıralandı:

Cupra Formentor: 3.860 adet

3.860 adet Mercedes C Serisi: 3.379 adet

3.379 adet BMW X1: 2.393 adet

2.393 adet BMW 3 Serisi: 2.295 adet

2.295 adet Mercedes E Serisi: 2.261 adet

2.261 adet BMW 5 Serisi: 2.055 adet

2.055 adet Volvo XC40: 2.017 adet

2.017 adet Volvo XC90: 1.907 adet

1.907 adet Mercedes GLB: 1.468 adet

1.468 adet Mercedes EQB: 1.434 adet