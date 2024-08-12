Türkiye otomobil pazarında lüks segmentin yükselişi devam ediyor. Temmuz ayında ve 2024 yılı genelinde lüks otomobil satışlarında kaydedilen veriler, premium araç pazarındaki değişimleri gözler önüne serdi. İşte Türkiye'de en çok satan lüks otomobil markaları ve modelleri hakkında detaylar.
Temmuz ayında lüks otomobil satışları
Geçtiğimiz ay Türkiye'de premium segmentte toplam 8 bin 386 lüks araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, haziranda 8 bin 158 adetken, bir önceki aya göre yüzde 2,79 oranında bir artışa işaret ediyor. 2024 yılında ise lüks otomobil satışları toplamda 55 bin 236 adete ulaştı.
Temmuz'un en çok satan lüks markaları
Temmuz ayında Türkiye'de en çok satan lüks otomobil markaları şu şekilde sıralandı:
- Mercedes: 2.188 adet
- Audi: 1.607 adet
- BMW: 1.510 adet
- Cupra: 872 adet
- Volvo: 870 adet
- MINI: 467 adet
- Land Rover: 296 adet
- Jeep: 255 adet
- DS: 117 adet
- Porsche: 61 adet
2024'ün ilk yarım yılında en çok satan lüks markalar
Yılın ilk 7 ayında lüks otomobil satışlarında öne çıkan markalar şunlar oldu:
- Mercedes: 14.850 adet
- BMW: 10.665 adet
- Audi: 9.038 adet
- Volvo: 7.614 adet
- Cupra: 4.981 adet
- Jeep: 1.938 adet
- Land Rover: 1.624 adet
- MINI: 1.563 adet
- DS: 1.244 adet
- Porsche: 572 adet
2024'ün ilk yarım yılında en çok satan lüks modeller
Lüks otomobil pazarında en çok tercih edilen modeller ise şöyle sıralandı:
- Cupra Formentor: 3.860 adet
- Mercedes C Serisi: 3.379 adet
- BMW X1: 2.393 adet
- BMW 3 Serisi: 2.295 adet
- Mercedes E Serisi: 2.261 adet
- BMW 5 Serisi: 2.055 adet
- Volvo XC40: 2.017 adet
- Volvo XC90: 1.907 adet
- Mercedes GLB: 1.468 adet
- Mercedes EQB: 1.434 adet