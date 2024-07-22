Bu rakamın 5 milyon 636 bin 583'ü motosikletlerden oluşuyor. Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır illerinde motosiklet sayısı otomobil sayısını geride bıraktı.

En fazla motosiklet İstanbul'da

Verilere göre, il bazında en fazla motosiklet 714 bin 52 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 458 bin 133 motosiklet ile Antalya ve 426 bin 584 motosiklet ile İzmir takip ediyor. En az motosiklet ise Ardahan'da yer alıyor. Ardahan'da sadece 832 motosiklet bulunurken, bu ili 1213 motosiklet ile Hakkari, 1281 motosiklet ile Tunceli ve 1402 motosiklet ile Bitlis izliyor.

Kilis'te motosiklet sayısı otomobilin 3 katı

Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da motosiklet sayısı otomobil sayısını aşıyor. Kilis'te 12 bin 846 otomobile karşılık 35 bin 801 motosiklet trafiğe kayıtlı. Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosiklet, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosiklet, Iğdır'da ise 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosiklet bulunuyor.

Kişi başına en çok motosiklet Muğla'da

2023 verilerine göre Muğla'da 1 milyon 66 bin 736 kişi ikamet ediyor. Trafiğe kayıtlı 264 bin 570 motosiklet ile oranlandığında şehirde her 4 kişiye bir motosiklet düşüyor. Bu anlamda Muğla, Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Muğla'yı Kilis ve Manisa takip ediyor. Kişi başına düşen motosiklet sayısının en az olduğu il ise Bitlis. Bu ilde 256 kişiye bir motosiklet düşüyor. Bitlis'i 237 kişiye bir motosiklet düşen Hakkari ve 222 kişiye bir motosiklet düşen Muş takip ediyor.