Maymun çiçeği olarak da bilinen mpox virüsünün Afrika'da hızla yayılan alt türü, 15 Ağustos 2024 itibarıyla Avrupa'da ilk kez İsveç'te görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), aynı gün virüse karşı küresel acil durum ilan etti.

Türkiye'de durum nasıl?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2024'te mpox vakasına rastlanmadığını duyurdu. Bakanlık, bu süreçte herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, sağlık altyapısının süreç hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

Uzmanlar endişeli

BBC Türkçe'ye konuşan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları'ndan Profesör Doktor Esin Şenol, Türkiye’de daha önce görülen vakaların 2023’e kadar olan türden olduğunu belirtti. Şenol, virüsün daha ölümcül alt türünün Avrupa’da yayılmasının endişe verici olduğunu ve Türkiye'de de vaka görülme olasılığının düşük olmadığını ifade etti.

Korunma yöntemleri ve önlemler

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, mpox virüsünün temas yoluyla yayıldığını ve aşı dışında etkin bir koruma olmadığını belirtti. Ceyhan, risk grubundaki kişilerin belirlenip aşılanması gerektiğini vurguladı ve erken tanı ile hastaların toplumla temasının kesilmesinin önemli olduğunu söyledi.