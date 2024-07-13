Türkiye’de SUV otomobiller en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Yerden yüksek yapıları ve farklı arazi koşullarına uygun sürüş özellikleriyle dikkat çeken SUV'lar, otomobil pazarının lideri konumunda.

SUV otomobiller zirvede

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında da kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor. Özellikle yerden yüksek ve “kaslı” otomobil severlerin gözdesi olan SUV’lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilen araçlar arasında ön sıralarda bulunuyor.

İşte dikkat çeken satış verileri ve pazar payı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları, yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955’e yükseldi. Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 54,8 pay ve 253 bin 667 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu.

Sedan araçlar ikinci sırada

Otomobil pazarında satılan her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti. SUV otomobilleri, yüzde 26,6 pay ve 123 bin 243 satış ile sedan, yüzde 17,4 pay ve 80 bin 760 satışla da hatchback otomobiller takip etti. Diğer satışlar ise “MPV, CDV, spor ve station wagon” gövde tiplerinden oluştu.

SUV'ların yükselişi

Ocak 2022’de sedandan zirveyi alan SUV otomobiller, giderek artan ilgi ve müşteri talebi doğrultusunda en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti. SUV'ların popülaritesi, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde sundukları konfor ve güvenlik özellikleri ile de pekişiyor.

Kadın sürücüler de SUV'ları tercih ediyor

SUV'ların bir diğer dikkat çeken özelliği, kadın sürücüler arasında artan popülaritesi. Yerden yüksek yapısı ve geniş iç hacmi ile SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da tercih ediliyor. Bu durum, otomotiv pazarında SUV'ların payının artmasına katkıda bulunuyor.

Gelecekte de liderliğini sürdürecek

Gelecekte de SUV otomobillerin liderliğini sürdürmesi bekleniyor. Otomotiv sektöründeki yenilikler ve teknolojik gelişmelerle birlikte SUV'lar, hem şehir içi hem de off-road sürüşlerde sundukları üstün performans ile daha fazla sürücünün tercihi olmaya devam edecek.