Nisan ayı yağışlarında Türkiye genelinde uzun yıllar ortalamasına göre önemli bir azalma yaşandığı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl nisan ayında metrekareye düşen yağış miktarı, geçmiş yılların ortalamasına göre %50 azaldı ve geçen yıla göre %67 düşüş gösterdi. Bu durum, özellikle tarım ve doğal ekosistemler için önemli olan nisan yağmurlarının eksikliği olarak değerlendiriliyor.

Sebep küresel iklim değişikliği mi?

Yağışlardaki bu azalmanın nedenleri arasında küresel iklim değişikliğinin etkisi olduğu düşünülse de, asıl neden farklı meteorolojik faktörlerle ilişkilendiriliyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil'e göre, bu yıl Türkiye'de nisan ayında az yağış alınmasının temel sebebi Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç koşullarının, yağış getiren sistemlerin Türkiye'ye ulaşmasını engellemesidir. Bu durum, gezici alçak basınçlar ve bununla ilişkili cephe sistemlerinin etkisinin azalmasıyla açıklanabilir.

"İklim değişikliği doğru tanımlanmalı"

Gelecekte nisan ayı yağışlarının nasıl seyredeceği konusunda kesin bir yargıya varmak zor. Gönençgil'e göre, Türkiye'deki yağışlar yıldan yıla önemli değişkenlikler gösterebilir. Geçmiş verilere dayanarak, yağış noksanlıklarının genellikle 2-3 yıl sürebileceği ve ardından normale dönebileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, nisan ayı yağışlarında görülen azalmanın iklim değişikliğinden kaynaklanmadığını belirtmek önemlidir. Gönençgil, "İklim değişikliği" teriminin doğru anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, her meteorolojik olayın doğrudan iklim değişikliği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etmektedir.

Türkiye için önemi

Nisan yağmurlarının azalmasının doğal ekosistemler, tarım ve su kaynakları üzerinde olası etkileri de önemlidir. İklimdeki bu tür değişkenliklerin tarım sulama sistemleri üzerindeki baskıyı artırabileceği ve doğal bitki örtüsü üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, toz taşınımının azalmış yağış sistemlerinde mineral bakımından zengin çöl tozu zerreciklerini taşıma olasılığının azalabileceği de bir diğer dikkate değer noktadır.

İklim Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil'e göre, nisan ayı yağışlarının azalması Türkiye için önemli bir meteorolojik olaydır ve gelecekteki yağış trendlerinin dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Bu durum, iklim değişikliği konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak ve uygun su yönetimi stratejileri geliştirmek için bir fırsat olarak da değerlendirilebilir.