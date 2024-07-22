Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, gökyüzünde beliren dolunay, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle Ankara'da akşam saatlerinde görülen dolunay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı olan Anıtkabir'in arka planıyla birleşerek görsel bir şölen oluşturdu.
Ankara 2024
Ankara'nın sembolik yapısı olan Anıtkabir, dolunayın arkasında yükseldiği anlarda adeta büyülü bir atmosfer oluşturdu. Dolunayın aydınlattığı gece, ziyaretçiler ve fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi gördü.
İstanbul 2024
Türkiye'nin farklı şehirlerinden değişik açılardan çekilen dolunay manzaraları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İstanbul'dan Van'a, İzmir'den Antalya'ya kadar birçok şehirde dolunayın görüntüleri paylaşıldı.
İstanbul 2024
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