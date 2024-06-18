Türkiye otomotiv sektörü, 2024'ün ilk beş ayında üretimde hafif bir düşüş yaşasa da ihracattaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk beş ayında toplam üretim bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 606 bin 905 adede geriledi. Buna rağmen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamları, toplam otomotiv ihracatının yüzde 16 artarak sektör liderliğini koruduğunu gösteriyor.

Otomobil ihracatı yüzde 2 büyüdü, ticari araçta düşüş yaşandı

Yılın ilk beş ayında otomobil ihracatı yüzde 2 artarken, ticari araç ihracatında yüzde 2'lik bir düşüş yaşandı. Toplam ihracat adedi 417 bin 826 olarak gerçekleşti. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre ise toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15,1 milyar dolara ulaştı.

İç pazarda büyüme, kapasite kullanım oranı yüzde 75

2024'ün ilk beş ayında iç pazarda toplam satışlar bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 491 bin 482 adede yükseldi. Otomobil pazarı ise yüzde 10'luk büyümeyle 375 bin 97 adede ulaştı. Sektörün kapasite kullanım oranı ise yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Ticari araç pazarı küçülüyor

Ticari araç grubunda ise yılın ilk beş ayında üretim yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 6 geriledi. Aynı dönemde, ticari araç pazarı yüzde 8, ağır ticari araç pazarı yüzde 7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8 daraldı.

Otomotiv sektörünün 2024'ün geri kalanında nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Üretimdeki düşüşün nedenleri ve ihracattaki büyümenin devam edip etmeyeceği, sektörün geleceği açısından önemli sorular olarak öne çıkıyor.