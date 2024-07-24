1. Akyaka, Muğla

Muğla’nın saklı cenneti Akyaka, doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferi ile bilinir. Özellikle Akyaka’nın ünlü Azmak Nehri, serin sularında tekne turu yapma imkanı sunar. Yeşil doğası ve sakin plajlarıyla dinlenmek isteyenler için ideal bir noktadır. Ayrıca Akyaka’nın geleneksel taş evleri ve yöresel mutfağı da tatilinize tat katacak.

2. Assos, Çanakkale

Çanakkale’nin şirin köylerinden biri olan Assos, tarihi dokusu ve etkileyici deniz manzarasıyla öne çıkar. Antik kenti gezebilir, deniz kenarında uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Assos, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle tatilcilerine sakin bir kaçış noktası sunar. Özellikle gün batımını izlemek için Assos Limanı mükemmel bir yerdir.

3. Şirince, İzmir

Şirince, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı tarihi bir köydür. Dar sokakları, taş evleri ve üzüm bağlarıyla ünlü olan bu köy, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için ideal bir yerdir. Şirince’de yöresel ürünlerden oluşan pazarlarda alışveriş yapabilir ve köyün kendine özgü lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca, köydeki butik otellerde konaklamak, huzurlu bir tatil için harika bir seçenektir.

4. Kaş, Antalya

Antalya’nın sakin beldelerinden biri olan Kaş, güzel koyları ve huzurlu atmosferi ile dikkat çeker. Akdeniz’in mavi sularında yüzebilir, kano veya dalış yapabilirsiniz. Kaş’ın dar sokaklarında yürüyüş yaparak, butik kafelerde keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kaş’ın sakin plajları ve çarpıcı manzaraları, tatilinizi unutulmaz kılacak.

5. Gökçeada, Çanakkale

Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada, doğal güzellikleri ve sakinliği ile bilinir. Ege’nin berrak sularında yüzebilir, tarihi köylerde gezinti yapabilirsiniz. Ayrıca, Gökçeada’nın ünlü plajları ve sakin atmosferi, huzur dolu bir tatil arayanlar için mükemmel bir tercih olacaktır. Yürüyüş yollarında doğa yürüyüşleri yapabilir ve adanın özgün mutfağından lezzetler tadabilirsiniz.