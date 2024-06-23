MGM'nin verilerine göre, Denizli, Diyarbakır ve Batman'da hava sıcaklıkları 42 dereceye kadar yükselecekken, Aydın ve Şanlıurfa'da 41, Adıyaman'da ise 40 dereceyi görecek. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli rüzgarların kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. MGM, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bugün hava sıcaklıklarının şu şekilde

Ankara'da en yüksek 35, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 28, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 32, en düşük 24 derece olarak ölçülecek.