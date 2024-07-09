Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2023 Araştırması, şirketlerin net karlarındaki büyük artışı ortaya koydu. Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma, değişen ekonomi politikaları ve küresel jeopolitik risklere rağmen, şirketlerin önemli bir mali başarı elde ettiğini gösterdi.

Şirketlerin net kar marjı rekor kırdı

Araştırma sonuçlarına göre, Fortune 500 Türkiye 2023 şirketlerinin toplam net karı bir önceki yıla göre %77,2 artarak 965 milyar 800 milyon liraya çıktı. Bu artış, şirketlerin vergi öncesi kar marjı 0,27 puan azalmasına rağmen gerçekleşti. Şirketlerin net kar marjı ise %7,53'e yükselerek son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomik dalgalanmalara rağmen başarı

Fortune Türkiye’den yapılan açıklamada, araştırmanın, şirketlerin değişen ekonomi politikaları ve küresel jeopolitik risklere rağmen net karlarını artırabildiklerini gösterdiği belirtildi. Enflasyon muhasebesinin uygulanması, farklılaşan bir bilanço yapısının ortaya çıkmasına neden oldu. 500 şirketin toplam net satışları 2022'ye kıyasla %60,6 artarak 12 trilyon 828 milyar liraya çıktı.

İhracat ve borsa performansı

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin toplam ihracatı, 2022'ye göre TL bazında %46,4 artarak 3 trilyon 118 milyar liraya ulaştı. Ancak dolar bazında ihracat artışı %2,1'de kaldı. Ayrıca, borsada işlem gören şirket sayısı geçen yıl gerçekleşen halka arzların da etkisiyle 138'e çıktı ve bu sayı Fortune 500 Türkiye Araştırmasının başladığı 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İlk 3 sıra değişmedi

Net satış rakamlarına göre yapılan listede, ilk sırada 839 milyar liralık satış geliriyle Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ) yer aldı. İkinci sırada Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) 686 milyar liralık satış geliriyle, üçüncü sırada ise 504 milyar lira net satış geliriyle Türk Hava Yolları (THY) bulundu. İlk 10'da Ahlatcı Kuyumculuk, Ford Otomotiv, Petrol Ofisi, BİM, Opet, Arçelik ve Shell&Turcas Petrol AŞ gibi büyük şirketler yer aldı.

Net satış gelirlerinde büyük artış

Net satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı bir önceki yıla göre 80 adet artarak 218'e yükseldi. Net satışları 25 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 85, 50 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı ise 43 oldu. Net satış geliri 100 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı ise 24'e ulaştı.

İstihdamda sınırlı artış

Karlılıkta sağlanan önemli iyileşmelere rağmen, Fortune 500 Türkiye listesindeki şirketlerin istihdamı 2023'te %1,1'lik sınırlı bir artışla 1 milyon 391 bine yükseldi. Ciro alt sınırı ise %62,7 artarak 3 milyar 621 milyon liraya çıktı. Bu durum, şirketlerin büyüklüğünü ve küresel rekabet sisteminde etkilerini artırabileceklerinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.