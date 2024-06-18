Türkiye'de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla mücadele eden binlerce aile, gerekli ilaçlara erişim konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Hastaların yaşam kalitesini ve süresini etkileyen bu durum, toplumsal bir kriz hâline gelmiş durumda.

Türkiye'de SMA hastalarının en büyük sorunlarından biri, hayati önem taşıyan ilaçlara ulaşımda yaşanan zorluklar. Özellikle yeni tedavi yöntemlerinin yüksek maliyeti, aileleri ve hastaları çaresiz bırakıyor. Birçok hasta ve aile sosyal medya üzerinden ve çeşitli kampanyalarla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar, SMA hastalarının ilaç erişimini kolaylaştırmak adına adımlar atacaklarını duyurmuş olsa da ilaca erişim konusunda henüz çözüm sağlanamadı. Uzmanlar, daha kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tedavi erişilebililir değil

SMA hastası çocuklara sahip aileler, çocuklarının yaşam kalitesini artırmak ve hayatta kalmalarını sağlamak için büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadele, çoğu zaman maddî ve manevî olarak büyük bir yük oluşturuyor.

SMA hastaları ve aileleri, Türkiye'de ilaca erişim konusunda yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi için çağrıda bulunuyor. Uzmanlar, yeni tedavi yöntemlerinin ülkeye getirilmesi ve mevcut tedavilerin daha erişilebilir hâle getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu süreçte, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının daha aktif rol oynaması bekleniyor.

Türkiye'de SMA hastalarının yaşadığı ilaç erişim sorunu, acil ve etkili çözümler gerektiren ciddi bir halk sağlığı sorunu. Halk sağlığı uzmanları, ailelerin ve hastaların yaşadığı bu zorluğu ancak devlet desteği ile aşabileceklerine dikkat çekiyor. Sağlık politikalarının gözden geçirilmesi ve hastaların ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi gerekiyor.

SMA nedir?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), sinir hücrelerini etkileyen genetik bir hastalık. Bu hastalık, kaslarda zayıflığa ve hareket kaybına neden oluyor. SMA, farklı tipleri olan ve her birinin farklı semptomlarla ortaya çıktığı ciddi bir rahatsızlık.