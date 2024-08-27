İşte Türkiye'de son bir ayda öne çıkan başlıca gelişmeler:
- Piri Reis Envantere Girdi: Türkiye'nin denizcilik tarihine önemli bir katkı olarak Piri Reis, resmi envantere alındı. Bu gelişme, Türkiye’nin denizcilik mirasını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
- ASFAT’ın Denizaltı Havuzu Hizmete Girdi: ASFAT tarafından inşa edilen 3 bin ton kapasiteli dünyanın en büyük denizaltı havuzu, resmi olarak hizmete alındı. Bu tesis, denizaltı araçlarının test ve bakımında önemli bir rol oynayacak.
- İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı: İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı. Bu başarı, İstanbul'un uluslararası havacılıktaki önemli rolünü pekiştiriyor.
- Türksat 6A’nın Fütüristik İyon Motoru Ateşlendi: Türksat 6A uydusunun geliştirilmesinde önemli bir aşama olarak HALE-1500 iyon motoru başarıyla ateşlendi. Bu gelişme, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesini gösteriyor.
- Türkiye Kuantum Teknolojileri Planı Açıklandı: Türkiye, kuantum teknolojileri alanında kapsamlı bir strateji açıkladı. Bu plan, ülkenin teknolojik ilerlemesini destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
- Petrol ve Doğalgaz Üretiminde Rekor: Türkiye'nin günlük petrol üretimi 107 bin varile, doğalgaz üretimi ise 7 milyon metreküpe ulaştı. Bu üretim artışı, ülkenin enerji üretim kapasitesindeki önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.
- ANKA III’ün İniş Takımları Havada Kapandı: ANKA III insansız hava aracı, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir teknik başarıya imza attı. Bu başarı, insansız hava araçları teknolojisinde önemli bir adım olarak görülüyor.
- KTJ-3700 Motorlu Kara ATMACA Seyir Füzesi Atış Testi Gerçekleştirildi: KTJ-3700 motorlu Kara ATMACA seyir füzesi, başarılı bir atış testi geçirdi. Bu test, Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli üretim kapasitelerini artırıyor.
- TB3 Kısa Piste İniş Testleri: Bayraktar TB3 insansız hava aracı, kısa piste iniş testlerini başarıyla tamamladı. Bu gelişme, aracın operasyonel yeteneklerini ve esnekliğini artırıyor.
- Türkiye’nin Makine İhracatı 15,8 Milyar Dolar: Türkiye’nin makine ihracatı son bir ayda 15,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, Türkiye'nin sanayi üretimindeki başarısını ve global ekonomik etkisini ortaya koyuyor.
- Ganfeng Lithium Türkiye’de Batarya Fabrikası Kuracak: Dünyanın en büyük lityum üreticilerinden Ganfeng Lithium, Türkiye’de yeni bir batarya fabrikası kurma kararı aldı. Bu yatırım, Türkiye’nin batarya üretim kapasitesini artıracak.
- Hürjet 100. Başarılı Test Uçuşunu Gerçekleştirdi: Türk jet uçağı Hürjet, 100. test uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu başarı, Türkiye’nin havacılık teknolojilerindeki gelişimini vurguluyor.
- AKINCI’da ALPAGUT Atış Testinde İlk Kez Görüldü: AKINCI TİHA’nın atış testinde ALPAGUT füzesinin ilk kez kullanıldığı görüldü. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma sistemleri alanındaki ilerlemelerini pekiştiriyor.
- TÜRASAŞ UAİS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu Üretti: Türkiye’nin savunma sanayii için TÜRASAŞ, UAİS tipi askeri araç taşıma vagonunu üretmeye başladı. Bu vagon, askeri lojistik kapasitesini güçlendiriyor.
- MAM-T IIR/TV, MAM-L Akıllı Mühimmat ve TEBER Güdüm Kiti Testleri: MAM-T IIR/TV, MAM-L akıllı mühimmatları ve TEBER güdüm kiti başarılı atış testleri gerçekleştirdi. Bu testler, Türkiye’nin mühimmat teknolojilerindeki gelişimini gözler önüne serdi.
- HİSAR-O İlk Uzun Menzilli Atışını Yaptı: Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemi HİSAR-O, ilk uzun menzilli atışını başarıyla tamamladı.
- Ham Petrol ve Doğal Gaz Çıkarım Endeksi Rekor Kırdı: Ham petrol ve doğal gaz çıkarım endeksi, Haziran ayında 147,8 ile rekor seviyeye ulaştı. Bu rekor, enerji üretiminde Türkiye’nin önemli bir dönüm noktasına geldiğini işaret ediyor.
- Avrupa’nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması’nda Başarı: Avrupa’nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması’nda, Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) sırasıyla 1. ve 2. olarak önemli bir başarıya imza attı.
- GÖKDEMİR RF Arayıcı Başlıklı Füze Testi: GÖKDEMİR RF arayıcı başlıklı füzenin atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. Bu test, Türkiye’nin füze sistemleri konusundaki ileri teknolojisini ve yerli üretim yeteneklerini sergiliyor.
- 30 Milyar Dolarlık HIT-30 Yatırım Programı Açıklandı: Türkiye, 30 milyar dolarlık yüksek teknoloji yatırım programını açıkladı. Bu program, ülkenin teknoloji ve inovasyon alanındaki hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
- Chery Türkiye’de Fabrika Kuracak: Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye’de yeni bir otomotiv fabrikası kurma kararı aldı. Bu yatırım, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki üretim kapasitesini artıracak.
- KIZILELMA PT-3 Koşu Testleri: KIZILELMA PT-3 insansız hava aracının koşu testleri başarıyla yapıldı. Bu testler, aracın performansını ve operasyonel yeteneklerini değerlendirdi.
- Bayraktar KEMANKEŞ 2 Sistem Tanımlama Testi: Bayraktar KEMANKEŞ 2, sistem tanımlama testlerini başarıyla geçti. Bu başarı, sistemin operasyonel güvenilirliğini artırıyor.
- Libya’daki Hawk Hava Savunma Sistemi HİSAR-O100 ile Değiştirildi: Libya hava üssündeki eski Hawk hava savunma sistemi, Türkiye’nin HİSAR-O100 sistemi ile değiştirildi. Bu değişiklik, Libya’nın hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
- ASELSAN’ın Millileştirilen Ürün Sayısı 771’e Yükseldi: ASELSAN, millileştirdiği ürün sayısını 771’e çıkardı. Bu artış, Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlık çabalarını pekiştiriyor.
- TEI-PD170 Motoru AKSUNGUR ile 100. Uçuşunu Tamamladı: TEI-PD170 motoru, AKSUNGUR İHA’sıyla 100. uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu kilometre taşı, motorun güvenilirliğini ve performansını gözler önüne seriyor.
- Türkiye ve Angola Enerji ve Madencilikte İşbirliği Anlaşması İmzaladı: Türkiye ve Angola, enerji ve madencilik sektörlerinde işbirliği yapmak üzere bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek.
- ASELSAN Lazer Güdümlü Minyatür Füze, SARP ve ASLAN İKA Tanıtıldı: ASELSAN, lazer güdümlü minyatür füze, SARP ve ASLAN İKA sistemlerini tanıttı. Bu sistemler, Türkiye'nin savunma sanayindeki ileri teknolojilerini sergiliyor.
- BAYKAR’dan Kalıcı Konut Anahtar Teslimleri: BAYKAR, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta 1.012 hanelik kalıcı konutları sahiplerine teslim etti. Bu adım, deprem bölgelerindeki yeniden yapılanma sürecine önemli bir katkı sağlıyor.
- Türkiye, Etiyopya ile Somali Arasında Arabuluculuk Görüşmeleri Yaptı: Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında barış görüşmeleri yapmak üzere arabuluculuk sağladı. Bu görüşmeler, bölgesel barış ve istikrar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
- THY Cargo Dünya Genelinde Üçüncü Büyük Hava Kargo Taşıyıcısı Oldu: Türk Hava Yolları’nın kargo birimi, dünya genelinde üçüncü büyük hava kargo taşıyıcısı konumuna yükseldi. Bu başarı, THY’nin küresel lojistik ağındaki rolünü güçlendiriyor.
- Türkiye’nin İlk 3 Eksen CNC Kontrol Ünitesi Tanıtıldı: Türkiye, ilk 3 eksen CNC kontrol ünitesini tanıttı. Bu teknoloji, ülkenin sanayi üretiminde önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.
- Güneş Enerjisinin Toplam Kurulu Güç İçindeki Payı Yüzde 14: Türkiye’nin güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 14 olarak kaydedildi. Bu oran, ülkenin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki ilerlemesini gösteriyor.
- SSB 56 Kritik Projeyi Karara Bağladı: Savunma Sanayii Başkanlığı, 56 kritik projeyi karara bağladı. Bu projeler, Türkiye'nin savunma sanayindeki stratejik hedeflerini destekleyecek.
- MKE İhracatında Rekor Artış: MKE, yıllık ihracatını yüzde 947 oranında artırarak bir rekora imza attı. Bu artış, Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin uluslararası piyasalardaki talebini gösteriyor.
- MKE, Defense News Top 100 Listesine Girdi: MKE, Defense News Top 100 listesine tarihinde ilk defa 84. sıradan girmeyi başardı. Bu liste, küresel savunma sanayindeki önemli oyuncuları belirliyor.
- ÇELİK KUBBE’nin Kritik Unsuru GÜRZ Tanıtıldı: ÇELİK KUBBE hava savunma sisteminin kritik unsurlarından biri olan GÜRZ tanıtıldı. Bu sistem, hava savunma kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.
- ASELSAN’ın İnsansız Kara Aracı: ERTUNGA: ASELSAN, 2. seviye insansız kara aracı ERTUNGA’yı tanıttı. Bu araç, savunma sanayindeki insansız kara araçları teknolojisinin gelişimini temsil ediyor.
- NE-3.14R Bulut Altı Elektrikli İHA Testleri: NE-3.14R bulut altı elektrikli İHA’nın testleri başarıyla gerçekleştirildi. Bu İHA, çevreci ve düşük maliyetli hava aracı çözümlerini temsil ediyor.
- Türkiye Altın Rezervinde 10. Sıraya Yükseldi: Türkiye, 584,93 ton altın rezervi ile dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Bu durum, Türkiye’nin altın rezervlerindeki önemli bir büyümeyi işaret ediyor.
- Türkiye’nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİK KUBBE: Türkiye, yeni katmanlı hava savunma sistemini “ÇELİK KUBBE” olarak adlandırdı. Bu sistem, ülkenin hava savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.
- Yusuf Dikeç Olimpiyat Madalyası Kazandı: Yusuf Dikeç, uluslararası olimpiyatlarda madalya kazanarak Türkiye’nin spor alanındaki başarısını bir kez daha pekiştirdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ