Sosyal demokrat belediyeciliğin öncüsü isimlerden biri olan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de aralarında bulunduğu Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), ilk toplantısını Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasında gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi, sosyal belediyecilik uygulamalarını Türkiye genelinde artırmak ve yaygınlaştırmak oldu.

14 büyükşehir 4 ilçe bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında kurulan ve 14 büyükşehir ile 4 ilçe belediye başkanını bir araya getiren Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi, ilk buluşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in koordinasyonunda yaptı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özel, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekti.

Gelecek projeler masaya yatırıldı

Toplantıda, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, yerel yönetimlerin aktif çalışmaları ve gelecekte yapılması planlanan projeler ele alındı. Ayrıca, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ da masaya yatırıldı ve bu konuda fikir alışverişinde bulunuldu.

Deneyimler paylaşıldı

Toplantıda konuşulan ve üzerinde mutabakat sağlanan konuların uygulanabilirliği üzerinde durulurken, sosyal belediyecilik uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflendi. Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, toplantıda yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik deneyimlerini paylaştı. Deveciler, bu uygulamaların Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve paydaşlar arasında güçlü bir işbirliği ile yürütülmesi gerektiğini vurguladı.