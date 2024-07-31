2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak belirlendi. Bu nüfusun 42 milyon 734 bin 71'i erkek, 42 milyon 638 bin 306'sı ise kadınlardan oluşuyor. TÜİK'in projeksiyonlarına göre, 2024 yılında Türkiye'nin toplam nüfusunun 85 milyon 811 bin 876'ya ulaşması bekleniyor. Bu nüfusun 42 milyon 933 bin 857'si erkek, 42 milyon 878 bin 19'u ise kadın olacak.

Kadın nüfusunun artışı

2026 yılına gelindiğinde, Türkiye'nin nüfusunun 86 milyon 654 bin 276 olacağı öngörülüyor. Bu nüfusun 43 milyon 314 bin 221'i erkek, 43 milyon 340 bin 55'i ise kadın olacak. Böylece kadın nüfusu, erkek nüfusundan 25 bin 834 kişi fazla olacak. Bu önemli değişiklik, Türkiye'nin demografik yapısında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Gelecekteki demografik değişiklikler

TÜİK'in projeksiyonlarına göre, kadın nüfusunun erkek nüfusunu geçmesi trendi, ilerleyen yıllarda da devam edecek. 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 olması beklenirken, bu nüfusun 43 milyon 996 bin 753'ü erkek, 44 milyon 191 bin 468'i kadın olacak. Kadın nüfusu, erkek nüfusundan 194 bin 715 kişi fazla olacak.

2050 ve 2075 yılları projeksiyonları

2050 yılında Türkiye'nin nüfusunun 93 milyon 774 bin 618'e ulaşması bekleniyor. Bu yılda kadın nüfusunun 47 milyon 392 bin 442'ye, erkek nüfusunun ise 46 milyon 382 bin 176'ya ulaşması öngörülüyor. Kadın nüfusu, erkek nüfusunu 1 milyon 10 bin 266 kişi ile geçecek.

2075 yılına gelindiğinde ise Türkiye'nin nüfusunun 88 milyon 286 bin 941'e gerilemesi bekleniyor. Bu dönemde kadın nüfusunun 44 milyon 901 bin 967, erkek nüfusunun ise 43 milyon 384 bin 974 olması öngörülüyor. Kadın nüfusu, erkek nüfusunu 1 milyon 516 bin 993 kişi ile geçecek.

22. yüzyıla girişte kadın üstünlüğü

2100 yılında Türkiye'nin nüfusunun 76 milyon 799 bin 416 olacağı tahmin ediliyor. Bu nüfusun 37 milyon 713 bin 747'si erkek, 39 milyon 85 bin 669'u ise kadın olacak. Kadın nüfusu, erkek nüfusunu 1 milyon 371 bin 922 kişi ile geçecek.

Demografik değişimin sebepleri

Bu demografik değişimin sebepleri arasında doğum oranlarındaki değişimler, kadınların yaşam beklentisinin artması ve göç hareketleri yer alıyor. Ayrıca, sağlık hizmetlerindeki iyileşmeler ve kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almaları da bu değişimi etkileyen faktörler arasında bulunuyor.