Karabağlar Yaylası, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin tek inilen yaylası olarak bilinen eşsiz bir doğa harikasıdır. Yaz aylarında serin iklimi ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken bu yayla, kent merkezinden sadece 25-30 metre daha aşağıda bulunuyor.

Tarihi ve coğrafi özellikler

Karabağlar Yaylası, 1671 yılında ünlü seyyah Evliya Çelebi tarafından da ziyaret edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nda benzeri olmayan bir yayla olarak tanımlanmıştır. Yayla, yaklaşık 11 bin bağı ve zengin bitki çeşitliliği ile bilinir. Çınar, meşe, erguvan ağaçları ve üzüm bağları yaylanın doğal güzelliklerini oluşturur. Yayla, genellikle küçük parsellerde yer alan ve "yurt" olarak adlandırılan evlerden oluşur. Bu evler, Muğla'ya özgü tahta dam, Muğla tipi ve Ula tipi olarak inşa edilmiştir.

Neden tercih ediliyor?

Yaz aylarında Karabağlar Yaylası, serin havası ve yeşil dokusuyla özellikle sıcak havalardan kaçmak isteyenlerin tercihi oluyor. Muğla şehir merkezine yakınlığına rağmen, yayla ortalama 5-6 derece daha soğuktur. Bu durum, yaylayı yaz aylarında bir cazibe merkezi haline getiriyor. Ayrıca, yaylada yaklaşık 4 bin 500 hane bulunuyor ve bu hanelerin büyük çoğunluğu yaz aylarında doluyor. Kış aylarında ise bu sayı 800 ila bin arasında değişiyor.