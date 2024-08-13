Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2024’e ait konut satış istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16 oranında artarak 127 bin 88 olarak gerçekleşti. Bu artış, konut piyasasında yaşanan hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

Konut satışlarında lider şehirler

Temmuz ayında en fazla konut satışının yapıldığı iller sıralamasında İstanbul zirvede yer aldı. İstanbul’da 19 bin 47 konut satışı gerçekleşirken, onu 11 bin 364 satışla Ankara ve 6 bin 659 satışla Antalya takip etti. En az konut satışı ise sırasıyla 61 adetle Ardahan, 64 adetle Hakkari ve 77 adetle Bayburt’ta kaydedildi. Bu durum, büyük şehirlerin konut piyasasındaki ağırlığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Ocak-Temmuz döneminde konut satışları

2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 azalarak 672 bin 162 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayında kaydedilen bu düşüş, konut piyasasında dönemsel dalgalanmaların yaşandığını gösteriyor.

İpotekli konut satışlarında düşüş

İpotekli konut satışları ise Temmuz ayında önemli bir düşüş yaşadı. Bir önceki yılın aynı ayına göre %20,9 azalan ipotekli satışlar, 11 bin 496 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde ise ipotekli konut satışları %53,8 oranında azalarak 62 bin 911 oldu. Bu dönemde gerçekleşen ipotekli satışların 14 bin 962’si ilk el satış olarak kaydedildi.

İlk ve ikinci el konut satışları

Türkiye genelinde ilk el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yıla göre %28,9 artarak 40 bin 784’e ulaştı. İlk el satışlar, toplam konut satışlarının %32,1’ini oluşturdu. Ocak-Temmuz döneminde ise ilk el satışlar %5,6 artışla 214 bin 108 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışları ise Temmuz ayında %10,8 artış göstererek 86 bin 304 oldu. İkinci el satışların toplam içindeki payı %67,9 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışları

Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yıla göre %16,1 azalarak 2 bin 350 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarının toplam içindeki payı %1,8 oldu. Yabancıların en çok konut aldığı şehirler sırasıyla Antalya, İstanbul ve Mersin olurken, en fazla satış 485 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise %42 oranında azalarak 12 bin 811 olarak kaydedildi.