Türkiye'nin turistik zenginliklerinin büyüsü her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti cezbediyor. İşte Türkiye'nin en popüler turistik yerleri

Efes Antik Kenti, İzmir

Artemis Tapınağı ve Celsus Kütüphanesi gibi tarihi yapılarıyla ünlü olan Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor ve hem yerli hem de yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Ayasofya Müzesi, İstanbul

İstanbul'un sembolü haline gelen Ayasofya, Antik Çağ'dan kalma bir tapınağın üzerine inşa edilmiş ve günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Tarihi dokusu ve görkemli mimarisiyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Süleymaniye Camii, İstanbul

Mimar Sinan'ın eşsiz eseri olan Süleymaniye Camii, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli ibadethanelerinden biri olarak kabul ediliyor. İstanbul'un siluetinde göze çarpan bu muazzam yapı, turistlerin ilgisini çekiyor.

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul

Roma İmparatoru I. Justinianus'un emriyle inşa edilen Yerebatan Sarnıcı, tarih ve mimari tutkunlarının ilgisini çekiyor. İstanbul'un tarihine ışık tutan bu yapı, ziyaretçilere etkileyici bir deneyim sunuyor.

Göreme Milli Parkı, Nevşehir

Kapadokya'nın eşsiz doğal güzelliklerini barındıran Göreme Milli Parkı, peri bacaları ve tarihi yerleşim yerleriyle ünlüdür. Her mevsim farklı bir atmosfer sunan bu bölge, doğa ve tarih tutkunlarını cezbediyor.