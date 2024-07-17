Türkiye’de fahiş fiyatlar isyan ettirmeye devam ediyor. Son olarak tatil beldelerindeki yüksek fiyatlar tatilcileri bıktırmış durumda.BURSA (İGFA) - Son zamanlarda kafe ve restoranlarda fahiş fiyatlar nedeniyle birçok kişi yeme-içme eylemini evlerinde gerçekleştirir oldu. Bu durum turizm sektörüne de yansıdı.

Yaz aylarında ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan tatil beldeleri, turizme balta vurmaya başladı. Uygulanan fahiş fiyatlar nedeniyle, tatilciler tatil sürelerini minimum düzeye indirmeye başladı.

Haksız kazanç elde eden esnaflara ise sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu tür durumların ülke ekonomisine zarar verdiğini belirten vatandaşlar ise denetimlerin artmasını ve fırsatçılığın önüne geçilmesini istiyor.