Türkiye'de yüksek öğrenimde büyük hedefler

YÖK Başkanı Erol Özvar, "2023 yılı itibarıyla yaklaşık 200 ülkeden 350 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Yakın gelecekte uluslararası öğrenci sayımızı 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bir sonraki aşamada ise 1 milyona ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

2023 yılı itibarıyla 350 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye, bu sayıyı 500 bine ve daha sonrasında 1 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih sebepleri

Türkiye, coğrafi konumu, zengin kültürel mirası ve kaliteli eğitim olanaklarıyla uluslararası öğrencilerin dikkatini çekiyor. Özellikle son yıllarda Türkiye'deki üniversiteler dünya sıralamalarında daha üst sıralarda yer alarak cazip hale gelmiş durumda.

Eğitim Altyapısında büyük yatırımlar

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısını artırmak için çeşitli stratejiler uyguladığını belirtti. Üniversitelerin altyapılarının güçlendirilmesi, yabancı öğrencilere yönelik destek programları ve uluslararası işbirlikleri bu stratejiler arasında yer alıyor.