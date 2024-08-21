Warren Buffett gibi ünlü yatırımcıların uzun vadede hisse senetlerinin büyük getiri sağladığını savunan yatırım tarzı, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda ne kadar geçerlidir?

Altın ve Borsa İstanbul’un tarihsel getirileri

Borsa İstanbul’un geçmiş verilerine bakıldığında, 1997 yılından itibaren BİST’e yatırılan 100 TL’nin, 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla 119 bin TL olduğu görülüyor. Aynı dönemde, altın yatırımı ise yaklaşık 210 bin TL seviyesine ulaşmış durumda. Altının aylık bileşik getirisi yüzde 2,34 iken, Borsa İstanbul’un aylık bileşik getirisi yüzde 2,16 olarak hesaplanıyor. Bu fark, kümülatif olarak altının daha yüksek getiri sağladığını ortaya koyuyor.

Altının Türkiye’deki avantajları

Türkiye’de altın yatırımı, diğer yatırım araçlarına kıyasla daha yüksek getiri sağlıyor. Bunun sebeplerinden biri, gram altın ve diğer altın çeşitlerinin değerinin TL karşısında Amerikan Doları ve altının ons fiyatı kullanılarak belirlenmesi. TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi durumunda, küresel piyasalarda altın fiyatları değişmese bile Türkiye’de altın fiyatları artıyor. Borsa İstanbul ise döviz kurundaki dalgalanmalara aynı şekilde tepki vermiyor ve bu da altının daha stabil bir yatırım aracı olarak öne çıkmasına neden oluyor.

Borsa İstanbul’un risk ve getiri potansiyeli

Borsa İstanbul’da yatırım yapmanın getiri potansiyeli yüksek olsa da, risk seviyesi de bir o kadar yüksek. Borsa İstanbul’un getirisi, altına kıyasla daha dalgalı ve öngörülemez olabiliyor. Standart sapma oranları karşılaştırıldığında, Borsa İstanbul’un aylık getirisinin standart sapması yüzde 11,84 iken, altının getirisinin standart sapması yüzde 5,60 olarak hesaplanıyor. Bu da Borsa İstanbul’un daha yüksek risk taşıdığı anlamına geliyor.

Gelecekte ne beklenmeli?

Geçmiş verilere dayanarak, Borsa İstanbul’un önümüzdeki yıllarda altına kıyasla daha yüksek getiri sağlayabileceği ihtimalini göz ardı etmemek gerekir. S&P500 endeksinin de 1940’ların sonuna kadar altın yatırımının gerisinde kaldığı, ancak uzun vadede büyük getiri sağladığı unutulmamalıdır. Türkiye’de de Borsa İstanbul, zamanla altının önüne geçebilir.

Portföy çeşitlendirmesi ve yatırım stratejisi

Her iki yatırım aracı da portföyde farklı roller oynayabilir. Altın, portföyde çeşitlendirme ve risk azaltma açısından önemli bir araç olarak kullanılabilirken, Borsa İstanbul’da hisse senetleri bazlı hareketler ile getiriyi artırma potansiyeli taşıyan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Portföy yönetiminde profesyonel yardım almak, Borsa İstanbul’daki getirinizi artırabilirken, altın yatırımı ise daha risksiz bir seçenek olarak değerlendirilebilir.