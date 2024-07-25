Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, vatandaşlık süreçlerinin güvenlik araştırmalarına dayandığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti, yabancılara vatandaşlık verme sürecinde güvenlik ve istihbarat onayını zorunlu hale getiriyor. Emniyet ve MİT'in onayı ile birlikte Interpol’den iki defa doğrulama yapılmadan vatandaşlık verilmesi mümkün olmayacak.

Güvenlik ve istihbarat araştırmaları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda yaptığı sunumda, vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancıların hem Emniyet hem de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kapsamlı güvenlik araştırmalarından geçirileceğini belirtti. Taşyapan, Interpol’den de iki defa doğrulama yapılmadan vatandaşlık verilmeyeceğini ifade etti.

Güvenlik Analisti Burak Yıldırım’ın açıklamaları

Cumhuriyet, konuya ilişkin güvenlik analisti Burak Yıldırım ile görüştü. Yıldırım, mevcut yönetmelik gereği vatandaşlık başvurusunda bulunanların istihbarat, Emniyet ve Interpol’den bilgi alındığını ve bu sürecin Türk vatandaşlığına geçişin bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca, başvuran şahsın vatandaşı olduğu ülkeye kadar genişletilen arşiv ve istihbarat çalışmalarına ek olarak mülakat yapılabileceğini belirtti.

Yıldırım, IŞİD gibi terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere nasıl vatandaşlık verilebildiğine dikkat çekti. Mevcut prosedürlerin bu tür şahısların vatandaşlık almasını engellediğini ifade eden Yıldırım, güvenlik ve istihbarat aşamalarından geçemeyen kişilerin vatandaşlık almaları sürecinde kimlerin nasıl müdahil olduğunun araştırılması gerektiğini söyledi.

Güvenlik ve istihbarat aşamalarının yeterli olduğunu belirten Yıldırım, diğer aşamalarda yapılması gereken çeşitli eklentilerin önemine değindi. Ayrıca, güvenlik onayını geçemeyen kişilerin vatandaşlık almaları sürecine kimlerin hangi gerekçelerle müdahil olduğunun araştırılması ve idari soruşturmalar başlatılması gerektiğini belirtti.