Denizi ve maviyi sevenler için yelkenli tekne ile tatil yapmak, özgürlüğü ve doğayla iç içe olmayı sevenler için mükemmel bir seçenektir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yelkenli tekne kiralama imkanı bulunmaktadır ve bu bölgeler, her biri benzersiz güzellikleriyle deniz yolculuklarına ev sahipliği yapar. İşte yelkenli tekne ile keşfedebileceğiniz en iyi bölgeler:

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'in sıcak iklimi ve berrak suları, yelkenli tekne ile tatil yapmak için ideal bir ortam sunar.

Antalya: Lara Plajı, Kaş ve Kalkan gibi yerler, Akdeniz'in en popüler yelkenli destinasyonlarındandır.

Fethiye: Ölüdeniz ve çevresi, muhteşem doğası ve sakin koyları ile ünlüdür.

Göcek: Birbirinden güzel 12 ada ve sakin koyları ile Göcek, yelkenli tatilcilerinin gözdesidir.

Ege Bölgesi

Ege'nin serin suları ve rüzgarı, yelken sporuna ilgi duyanlar için mükemmeldir.

Bodrum: Bodrum Kalesi, tarihi kalıntılar ve gece hayatı ile ünlü Bodrum, aynı zamanda sakin koyları ve adaları ile de dikkat çeker.

Marmaris: İçmeler ve Turunç gibi koylar, Marmaris'in en bilinen yelken rotalarıdır.

Çeşme: Alaçatı, rüzgar sörfü için ideal bir yer olmasının yanı sıra, sakin koyları ve plajları ile de ünlüdür.

Marmara Bölgesi

Marmara Denizi, özellikle İstanbul'a yakınlığı ile hafta sonu kaçamakları için idealdir.

İstanbul: Prens Adaları, İstanbul'a yakın ve kolay ulaşılabilir olmaları nedeniyle popülerdir.

Çanakkale: Bozcaada ve Gökçeada, Marmara'nın en güzel adalarından olup yelkenliler için uygun duraklardır.

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz'in kendine özgü doğası ve kültürü, yelkenli tatillerinde farklı bir deneyim sunar.

Trabzon: Uzungöl ve çevresi, Karadeniz'in yemyeşil doğası ve temiz havası ile ünlüdür.

Sinop: Hamsilos Koyu ve çevresi, doğal güzellikleri ile Karadeniz'in en güzel noktalarındandır.