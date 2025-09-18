Türkiye’de bulunan 17 bakanlığa bir yenisi daha ekleniyor. İklim değişikliği, deprem, sel ve kuraklık gibi doğal afetlere karşı çalışma yürütmek üzere Afet Bakanlığı kurulması için düğmeye basıldı. Yeni bakanlık, belediyelerin itfaiyelerinden risk analizine kadar geniş bir alanda faaliyet gösterecek.

Çalışmalar hızlandı

Dünya Gazetesi’nin aktardığına göre, Afet Bakanlığı’nın kurulması için teknik altyapı çalışmaları başladı. Belediyelerin itfaiyelerinin bakanlığa bağlanacağı, mevzuatın güncelleneceği ve afetlere yönelik lojistik depoların kurulacağı belirtildi. Ayrıca yapı sağlığı takip edilecek, personele sürekli eğitim verilecek.

81 ilde telsizle iletişim

Bakanlık, sanayi, turizm ve tarımsal üretim dahil olmak üzere tüm sektörlerde afet dayanıklılık stratejileri geliştirecek. 81 ilde telsiz altyapısı kurulacak, ulaşım ve iletişim sistemleri güçlendirilecek. Risk analizleri tamamlanarak afet risk haritaları hazırlanacak.

10 neden sıralandı

Afet Bakanlığı’nın kurulma gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

Türkiye’nin yüksek afet riski taşıması Yerleşim yerlerinin ve sanayi bölgelerinin düşük dirençliliği Küresel ısınma ve iklim değişikliği tehditleri Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle insan kaynaklı afet riskleri Afet yönetiminde kurumlar arası iş birliği eksikliği Kriz dönemlerinde sosyal medyada dezenformasyon Genel afet sigorta sisteminin bulunmaması, Zorunlu Deprem Sigortası’na düşük katılım Toplumun afet farkındalığının zayıf olması Afet planlarının uygulanmasında toplumsal ve bürokratik engeller Sağlık Bakanlığı anne-babalara eğitim akademisi kuruyor İçeriği Görüntüle Afet sonrası farkındalığın sürdürülememesi

Personel için ayrıcalıklar

Afet alanlarında görev yapacak personele yüksek maaş, ödüllendirme sistemi ve erken emeklilik imkânı tanınacak. Bu meslek grupları yıpranma payı kapsamına alınarak ek haklardan yararlanabilecek.