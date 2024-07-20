Türkiye'nin bazı tatil beldelerindeki restoranlar, turizm sezonunun en yoğun döneminde boş kaldı. Vatandaşlar, yüksek fiyatlardan dolayı Bodrum ve Çeşme gibi popüler destinasyonlardan vazgeçip Yunanistan'a akın ediyor.

Sosyal medyada tepki

Fiyat artışlarına öfkelenen vatandaşlar, sosyal medyada yüksek hesap fişlerini paylaşarak tepki gösteriyor. Örneğin, Bodrum'da beş kişilik yiyecek ve içecek için 640 dolar ve Çeşme'de beş top dondurma için 30 dolarlık fişler paylaşıldı. Bu sırada Yunan adalarında tatil yapan Türkler, daha uygun fiyatlarla hizmet aldıklarını belirtiyor.

Enflasyon ve fiyat artışları

Emekli bankacı Murat Yavuz, Yunanistan'daki hizmet ve ürün kalitesinin yanı sıra fiyatların Türkiye'ye göre çok daha uygun olduğunu belirtti. Yavuz, Türkiye'deki restoranların enflasyonu bahane ederek fiyatları yükselttiğini söyledi. Haziran ayında otel ve restoran fiyatları bir önceki yıla göre ortalama %91 arttı.

Diplomatik çabalar ve vize kolaylıkları

İki ülke arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabalar ve kapıda vize uygulamaları, Türklerin Yunanistan'a akın etmesini kolaylaştırdı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yöneticisi Kıvanç Meriç, Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle fiyat avantajının yitirildiğini belirtti. Meriç, 2023'te 40 bin Türk turistin ziyaret ettiği Yunan adası Samos'a bu yıl 150 bin Türk turistin gitmesini beklediğini söyledi.

Döviz kuru ve ekonomik zorluklar

Liranın yabancı para birimleri karşısındaki değerinin bir ölçüsü olan reel efektif döviz kuru, 2021 sonlarından bu yana en yüksek seviyesinde. Türkiye genelindeki lokantalar, müşteriler arasında alım gücünün düştüğünü gözlemliyor. 128 şubeli Big Chefs’in Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, üst segment müşterilerin sayısının arttığını ancak kişi başına harcamada düşüş gözlemlendiğini belirtti. Şirket, maliyetleri düşürmek için kendi elektriğini üretmeye başladı.

Ekonomik belirsizlikler

İstanbul'daki lüks Sunset Grill & Bar'ın kurucusu Barış Tansever, faiz oranlarının %50 ve enflasyonun %70'in üzerinde olduğunu, insanların şokta olduğunu belirtti. Tansever, işlerin geçen yıla göre yaklaşık dörtte bir oranında azaldığını ve beyaz yakalı müşteriler için fiyatların artık ulaşılamaz olduğunu ifade etti. "Hepimiz daha da fakirleşiyoruz" diyerek ekonomik belirsizliklere dikkat çekti.