Türkiye Deprem Tehlike Haritası kapsamında, risk oranlarına göre toplamda beş farklı bölge belirlenmiştir. Dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller en az riskli sayılırken, birinci ve üçüncü grupta yer alan iller en yüksek deprem risklerini kapsamaktadır. Özellikle birinci derece riskli bölgeler, büyük şehirleri ve aktif fay hatlarına yakın bölgeleri içermektedir. Bu kapsamda, İstanbul, İzmir ve Elazığ gibi iller en yüksek deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alırken, Konya ve Şanlıurfa gibi iller daha az riskli bölgelerde bulunmaktadır.

1.Derece Deprem Kuşağında Olan İller Hangileri?

Türkiye’de 1. derece deprem bölgeleri genel olarak aşağıdaki gibidir:

• İzmir

• Balıkesir

• Manisa

• Muğla

• Aydın

• Denizli

• Isparta

• Uşak

• Bursa

• Bilecik

• Yalova

• Sakarya

• Düzce

• Kocaeli

• Kırşehir

• Bolu

• Karabük

• Hatay

• Bartın

• Çankırı

• Tokat

• Amasya

• Çanakkale

• Erzincan

• Tunceli

• Bingöl

• Muş

• Osmaniye

• Kırıkkale

• Siirt

2. Derece Deprem Kuşağında Olan İller Hangileri?

Türkiye’de 2. derece deprem bölgeleri aşağıdaki gibidir:

• Tekirdağ

• İstanbul

• Bitlis

• Kahramanmaraş

• Van

• Adıyaman

• Şırnak

• Zonguldak

• Afyon

• Samsun

• Antalya

• Erzurum

• Kars

• Ardahan

• Batman

• Iğdır

• Elâzığ

• Diyarbakır

• Adana

• Eskişehir

• Malatya

• Kütahya

• Çankırı

• Uşak

• Ağrı

• Çorum

3. Derece Deprem Kuşağında Olan İller Hangileri?

Türkiye’de 3. derece deprem bölgeleri kapsamındaki şehirler aşağıdaki gibidir:

• Sinop

• Kastamonu

• Ordu

• Giresun

• Artvin

• Şanlıurfa

• Mardin

• Artvin

• Kilis

• Sivas

• Gümüşhane

• Bayburt

• Kayseri

• Yozgat

• Ankara

• Mersin

• Nevşehir

• Konya

4. Derece Deprem Kuşağında Olan İller Hangileri?

Türkiye’de 4. ve 5. derece deprem kuşağında olan iller ise genel olarak aşağıdaki gibidir:

• Trabzon

• Rize

• Edirne

• Niğde

• Aksaray

• Karaman

Türkiye’de Deprem Riskinin En Az Olduğu Bölge Neresidir?

Türkiye Deprem Tehlike Haritası kapsamında deprem riskinin en az olduğu bölgeler ise;

• Sinop,

• Giresun,

• Trabzon,

• Rize,

• Artvin,

• Kırklareli,

• Ankara,

• Edirne,

• Adana,

• Nevşehir,

• Niğde,

• Aksaray,

• Konya,

• Karaman