Yaban hayatı fotoğrafçısı ve gözlemcisi Dr. Pedram Türkoğlu, Türkiye'nin ender bulunan yılan türlerinden biri olan mahmuzlu yılanın yavrusunu görüntülemeyi başardı. Türkoğlu, yaptığı açıklamada, bu türün insanlar için tamamen zararsız olduğunu ancak habitat kaybı ve insan müdahalesinin popülasyonlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Nadir Görülen Türün Özellikleri

Mahmuzlu yılanlar, Boagiller (Boidae) familyasına ait olan ve dünyanın en ağır yılanlarından biri olan yeşil anakonda ile aynı familyaya sahiptirler. Ancak, tamamen zehirsiz olmaları ve avlarını boğarak öldürmeleriyle ayırt edilirler. Türkiye'de genellikle habitatlarında yaşarlar ve insanlar için tehlike oluşturmazlar.

Bu türün insanlar için tamamen zararsız olduğunu belirten Türkoğlu, "Yaşam biçimleri nedeniyle görüntülemek oldukça zor. Nesilleri tehlikede değil ancak habitat kaybı ve beşeri öldürülmeler nedeniyle popülasyonları azalıyor" dedi.

Türkiye yaban hayatında boa yılanı yaşadığının bilinmediğine dikkati çeken Dr. Türkoğlu, "Bu tür Boagiller (Boidae) familyasında sınıflandırılmaktalar. Yani, dünyadaki en ağır yılan olan yeşil anakonda (Eunectes murinus) ile aynı familyadandır. Tamamen zehirsizler ve avlarını boğarak öldürmekteler. İsimlerindeki 'boa' kelimesi Türkçe 'boğmak' kelimesinden türememiştir. Latince 'boa', etimolojik olarak 'büyük yılan' benzeri bir anlam taşımaktadır" dedi.