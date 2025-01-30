Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin başkenti Washington yakınlarında yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için ABD halkına taziye mesajı iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kazadan dolayı büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Washington yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz."

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Yetkililer, kazanın nedeni hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, kazaya ilişkin ayrıntılar netleşmeye devam ediyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ