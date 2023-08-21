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Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor

Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor

Şampiyonaya 8 branşta toplam 88 sporcu ile katılım sağlayan Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Para Atıcılık branşında Çağla Baş ile kota hakkı elde etti. Böylelikle Türkiye, toplam kota sayısında 6 branşta 32 sporcuya ulaştı. Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde: