Şampiyonaya 8 branşta toplam 88 sporcu ile katılım sağlayan Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Para Atıcılık branşında Çağla Baş ile kota hakkı elde etti. Böylelikle Türkiye, toplam kota sayısında 6 branşta 32 sporcuya ulaştı.
Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:
PARA JUDO
Ecem Taşın Çavdar, Kadınlar J1 48kg – gümüş madalya
Zeynep Çelik, Kadınlar J2 57kg – gümüş madalya
Gökçe Yavuz, Erkekler J1 73kg – bronz madalya
Döndü Yeşilyurt, Kadınlar J1 57kg – altın madalya
Merve Uslu, Kadınlar J1 70kg – gümüş madalya
Nazan Akın Güneş, Kadınlar J1 +70kg – gümüş madalya
Yasin Çimciler, Erkekler J1 90kg – bronz madalya
Onur Taştan, Erkekler J1 +90kg – bronz madalya
İbrahim Bölükbaşı, Erkekler J2 +90kg – bronz madalya
Para Judo Kadın Milli Takımı – altın madalya
Para Judo Erkek Milli Takımı – gümüş madalya
TS TENİS
Ahmet Kaplan, Quad Tekler – bronz madalya
Ahmet Kaplan & Uğur Altınel, Quad Çiftler – gümüş madalya
PARA TAEKWONDO
Meryem Betül Çavdar, Kadınlar K44 -52kg – altın madalya
Mahmut Bozteke, Erkekler K44 -63kg – altın madalya
Ali Can Özcan, Erkekler K44 -58kg – altın madalya
Gamze Gürdal, Kadınlar K44 -57kg – altın madalya
Nurcihan Ekinci, Kadınlar K44 -47kg – gümüş madalya
Lütfiye Özdağ, Kadınlar K44 -65kg – gümüş madalya
Fatih Çelik, Erkekler K44 -70kg – gümüş madalya
Seçil Er, Kadınlar K44 -65kg – bronz madalya
Oktay Atalay, Erkekler K44 -80kg – bronz madalya
Mehmet Sami Saraç, Erkekler K44 +80kg – bronz madalya
PARA ATICILIK
Ayşegül Pehlivanlar, P2 Kadınlar 10m Havalı Tabanca – altın madalya
Hakan Çevik, R5 Karışık 10m Havalı Tüfek – bronz madalya
PARA BADMINTON
Ebru Gökşen & Lars Porrenga, WH1-WH2 Karışık Çiftler – bronz madalya
Fuat Soruklu-Mustafa Tuğra Nur, SL3-SL4 Erkekler Çiftler – bronz madalya & bronz madalya
Emine Seçkin & Ebru Gökşen, WH1-WH2 Kadınlar Çiftler – bronz madalya & bronz madalya
İlker Tuzcu & Burak May, Erkekler SU5 Çiftler – bronz madalya & bronz madalya
Tuğçe Çelik, Kadınlar SL4 Tekler – bronz madalya
Zehra Bıyık, Kadınlar SU5 Tekler – bronz madalya
İlker Tuzcu, Erkekler SU5 Tekler – bronz madalya
Narin Uluç, Kadınlar WH2 Tekler – bronz madalya
Narin Uluç & Francisco Motero, WH1-WH2 Karışık Çiftler – Altın Madalya
Halime Yıldız, Kadınlar SL3 Tekler – altın madalya
Emine Seçkin, Kadınlar WH2 Tekler – altın madalya
PARA OKÇULUK
Bahattin Hekimoğlu & Yiğit Caner Aydın, W1 Erkek Çiftler – altın madalya
Öznur Cüre & Sevgi Yorulmaz, Makaralı Yay Kadın Çiftler – altın madalya
Yağmur Şengül & Merve Nur Eroğlu, Klasik Yay Kadın Çiftler – altın madalya
Yavuz Papağan & Sadık Savaş, Klasik Yay Erkekler Çiftler – gümüş madalya
Yağmur Şengül & Sadık Savaş, Klasik Yay Karışık Çiftler – altın madalya
Nil Mısır & Bahattin Hekimoğlu, W1 Karışık Çiftler – gümüş madalya
Öznur Cüre & Murat Turan, Makaralı Yay Karışık Takım – bronz madalya
Öznur Cüre, Makaralı Yay Kadınlar Tekler – bronz madalya
Yağmur Şengül, Klasik Yay Kadınlar Tekler – gümüş madalya
Sadık Savaş, Klasik Yay Erkekler Tekler – altın madalya
Sevgi Yorulmaz, Makaralı Yay Kadınlar Tekler – altın madalya
Nil Mısır, W1 Kadınlar Tekler – gümüş madalya
Bahatin Hekimoğlu, W1 Erkekler Tekler – gümüş madalya