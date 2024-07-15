Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nun açıklamasında “Bugün Türkiye'den bir ürün daha Coğrafi İşaret Korumalı ürün olarak AB'de tescil edildi.

"Bursa Şeftalisi", AB'den coğrafi işaret tescili alarak bunu alan 24. Türk ürünü oldu” denildi.

Coğrafi işaret nedir?

Coğrafi işaret, belirli bir coğrafi konuma özgü ürünlerde kullanılan bir ad veya işaret olarak biliniyor. Ürünün belirli niteliklere sahip olduğunu, geleneksel yöntemlere göre yapıldığını veya coğrafi kökeninden dolayı iyi bir üne sahip olduğunu belgelendirmek amacıyla kullanılıyor.