İzmir’deki Uzay Kampı Türkiye, farklı kültürler arasında köprü kurmaya devam ediyor. Çin’in Shaanxi Eyaleti Xianyang şehrinden gelen 13 öğrenci ve 3 öğretmen, Uluslararası Galaktik Yaz Kampı kapsamında İzmir’de ağırlanarak hem uzay bilimleri eğitimi aldı hem de dünya genelinden gelen akranlarıyla kültürel etkileşim yaşama fırsatı buldu.

Bilim ve kültür bir arada

Dünyada yalnızca iki örneği bulunan Uzay Kampı Türkiye, bilim ve teknoloji eğitimlerini uluslararası boyuta taşıyor. Çinli öğrenciler, kamp süresince uzay bilimleriyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler alırken, farklı ülkelerden gelen katılımcılarla kültürel deneyimlerini paylaşma şansı yakaladı.

Çinli öğretmen Hua Ni, öğrencilerinin kamp deneyimini şöyle özetledi:

"Burada öğrencilerimiz yalnızca uzay bilimlerini öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda farklı ülkelerden akranlarıyla kültürel paylaşımda bulunma fırsatı da yakaladı. Onların farklı dillerde birbirlerine 'merhaba' dediklerini duymak beni çok mutlu etti."

Uluslararası etkileşim ve gelecek planları

Uzay Kampı Türkiye yetkilileri, programın gençlerin bilimsel bilgi birikimini artırmasının yanı sıra, uluslararası iletişim ve kültürel farkındalık kazandırmada da büyük rol oynadığını belirtti. Yeni eğitim öğretim döneminde Vietnam, Romanya, Dubai ve Avusturya gibi ülkelerden de kamp için yoğun başvuru alındığı ifade edildi.

Kamp, gençleri yalnızca bilim ve teknolojiyle tanıştırmakla kalmayıp, farklı kültürleri tanıma ve uluslararası arkadaşlıklar kurma fırsatı sunarak Türkiye’nin eğitim ve kültür alanında global bir buluşma noktası olmasını sağlıyor.