Türkiye, Ermenistan'ın organize suç faaliyetlerinde yer alan iki kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda gösterdiği işbirliğini takdirle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ı Türkiye'ye iade ettiğini duyurdu.

İki suçlu Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Yılmaz, 15 yıldır ulusal seviyede, 14 yıldır ise Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı bir figürdü. Kaymak ise 6 yıldır ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir suç örgütü üyesi olarak biliniyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, "Türkiye, Ermenistan'ın bu konuda gösterdiği işbirliğini takdirle karşılamaktadır." ifadesine yer verdi ve iki suçlunun Türkiye’ye iade edilmesinin, uluslararası işbirliğinin güçlü bir örneği olduğunu belirtti.