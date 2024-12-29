Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’nin Muan Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kore Cumhuriyeti’nin Muan Havalimanı’nda bugün (29 Aralık) meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

Kazanın detayları

Güney Kore’nin Muan şehrinde yaşanan trajik uçak kazasında, ilk belirlemelere göre 122 kişi hayatını kaybetti. İniş sırasında pistten çıkan ve havalimanının duvarına çarparak infilak eden uçakta, çok sayıda yaralının da olduğu bildirildi.

Uluslararası tepkiler ve destek

Türkiye’nin yanı sıra birçok ülke, Güney Kore’ye destek ve başsağlığı mesajları gönderdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın nedenlerine ilişkin detaylar araştırılıyor.