Tarım ve Orman Bakanlığı, Kuzey Makedonya'da meydana gelen orman yangınını söndürebilmek adına Türkiye'den 2 uçak ve 1 helikopter gönderdi.ANKARA (İGFA) - Kuzey Makedonya'daki orman yangınına Türkiye'den destek haberini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ortak mirasları olan ormanlar için görevde olduklarını belirtti.

Devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 1 helikopterin Kuzey Makedonya'ya gittiğini açıklayan Bakan Yumaklı, "Kuzey Makedonya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ortak mirasımız ormanlar için görevdeyiz.Devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için @OGMgovtr'e ait 2 uçağımız ve 1 helikopterimiz Kuzey Makedonya'ya gitmiştir. Kuzey Makedonya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize görevlerinde başarılar… pic.twitter.com/oSzDptqVvT— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 15, 2024