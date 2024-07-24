Türkiye, Nepal’in başkenti Katmandu’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı gönderdi. Dışişleri Bakanlığı, kazanın ardından yapılan açıklamada, 18 kişinin yaşamını yitirdiği trajik olayla ilgili derin üzüntü duyulduğunu belirtti.

Kazanın ayrıntıları

Nepal’in başkenti Katmandu'da, bir uçağın kalkış sırasında pistten çıkarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, uçak kalkış pistinin güney kısmında hareket etmeye başladıktan sonra, kanat ucunun yere çarpması sonucu aniden takla attı ve kaza meydana geldi. Olay, büyük bir üzüntüye neden olurken, kurtarma ekipleri ve yetkililer olay yerinde çalışmalarını sürdürdü.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Nepal’de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.