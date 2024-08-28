Türkiye’nin 2023 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sırada Haluk Bayraktar yer alırken, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç bulunuyor. Kurumlar vergisi açısından ise ilk üç sırayı Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank aldı.

Gelir vergisi rekortmenleri

2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri arasında Selçuk Bayraktar birinci sırada yer aldı. Haluk Bayraktar ikinci ve Mustafa Rahmi Koç üçüncü sırada yer aldı. Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 2023 vergilendirme döneminde toplamda 4 milyon 541 bin 644 mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi verdi. Bu beyanlarla birlikte 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 TL matrah beyan edilirken, beyan edilen bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye genelinde gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: İstanbul (72), Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1).

Ortalama olarak her bir mükellef 150 bin 265 TL matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 45 bin 255 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Kurumlar vergisi rekortmenleri

Kurumlar vergisinde ise ilk sırada Ziraat Bankası, ikinci sırada Garanti Bankası ve üçüncü sırada Akbank yer aldı. 2023 yılı vergilendirme döneminde, Türkiye genelinde 1 milyon 111 bin 944 mükellef kurumlar vergisi beyannamesi verdi. Beyan edilen matrah toplamı 3 trilyon 813 milyar 935 milyon 660 bin 633 TL olarak gerçekleşti ve bu tutar üzerinden 833 milyar 246 milyon 376 bin 901 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB) ve Defterdarlıklar bazında dağılımı ise şu şekilde oldu: Büyük Mükellefler VDB (59), İstanbul VDB (17), Ankara VDB (16), Kocaeli VDB (2), İzmir VDB (1), Antalya VDB (1), Bursa VDB (1), Eskişehir VDB (1), Hatay VDB (1) ve Zonguldak VDB (1).

Ortalama olarak her bir mükellef kurum, 3 milyon 429 bin 971 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 749 bin 360 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.