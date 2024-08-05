Bu yılki listeye 116 yeni şirket katılırken, enflasyon muhasebesi uygulaması dikkat çekti. Listeye giren 319 şirket enflasyon muhasebesi uygulanmış ciro rakamlarını paylaşırken, 181 şirket ise enflasyon muhasebesi uygulanmamış ciro rakamlarını bildirdi.

Tüpraş zirvede

Bu yıl Capital500 listesinde finansal dengeler, enflasyon muhasebesine geçişle birlikte yeniden tanımlandı. Tüpraş, 686,5 milyar TL ciro ve 57,8 milyar TL net kârla listenin zirvesinde yer aldı.

10 milyar TL barajını geçen şirket sayısında rekor artış

500’üncü sırada yer alan şirketin cirosunda dolar bazında artış gözlendi. Giriş bariyeri geçtiğimiz yıl 164,4 milyon dolarken, 2023 yılı dolar kuru olan 23,81 baz alınarak yapılan hesaplamayla 247,5 milyon dolara yükseldi.

Bu yıl 306 şirket, 10 milyar TL barajını geçerek Capital500 tarihinin rekorunu kırdı. Listede 50 milyar TL barajını aşan şirket sayısı 31'den 57'ye çıkarken, 100 milyar TL barajını aşan şirket sayısı ise 29 oldu.

Enflasyon muhasebesi ve finansal dengeler

Enflasyon muhasebesine göre cirosunu paylaşan 319 şirketin rakamları, nominal değerlerden farklı olarak raporlandı. Bu durum, geçen yıla göre reel ve nominal büyüme hesaplamalarını imkansız kılarken, finansal tablolarda büyük değişikliklere neden oldu. Özkaynak ve net kâr kalemleri de bu süreçten etkilendi. Kısaca, bu yıl Capital500’deki şirketlerin ekonomik dengeleri enflasyonun etkisiyle yeniden şekillendi ve uzmanlara göre gerçek performans bu yıl ortaya çıktı.

Enflasyon muhasebesine geçiş süreci

Bu noktaya nasıl gelindi? Enflasyonun üç yıllık kümülatif bazda yüzde 100’ü aşmasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu, 2023 sonunda finansal olmayan şirketlerin enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesini zorunlu kıldı. Enflasyon muhasebesi ile işletmelerin finansal raporlarında enflasyonun etkilerini dikkate alarak düzeltme yapması amaçlandı. Halka açık ve belirli bir ölçeği geçen şirketlerin çoğu da bu sistemle finansal raporlarını yorumladı. Bu durum, finansal tablolarda yer alan pek çok kalemde değişiklik yaşanmasına neden oldu.

Parasal kayıplar dikkat çekiyor

Ciro ve kârlılıkta nasıl bir değişiklik olduğuna gelince… Enflasyon muhasebesi bazı şirketlerin cirolarını yukarı yönlü hareket ettirdi. Bazı şirketlerde ise bilanço pozisyonlarına göre enflasyon düzeltmesi kaynaklı parasal kayıplar ve düşen kârlılıklar dikkat çekti.

İşte listenin tamamı: