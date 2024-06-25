TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 484,2 milyar lira ile en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu. Geçen yıl ilk 10’da yer almayan Mercedes-Benz Türk ve Gramaltın Kıymetli Madenler, bu yıl ilk 10’a yükseldi.

İlk 10’da Öne Çıkan Şirketler

Araştırmaya göre TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 484,2 milyar lira ile birinci sırayı aldı. Ford Otomotiv, 238 milyar lira ile ikinci sıraya yükseldi. Star Rafineri, 226,8 milyar liralık üretimden satışla üçüncü sırada yer aldı.

İlk 10’da dikkat çeken diğer şirketler ise şunlar:

• İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 142,5 milyar lira ile 4. sırada

• Toyota Otomotiv 127,4 milyar lira ile 5. sırada

• Oyak-Renault 107,2 milyar lira ile 6. sırada

• Arçelik 99,9 milyar lira ile 7. sırada

• Mercedes-Benz Türk 94,2 milyar lira ile 8. sırada

• Gramaltın Kıymetli Madenler 89,9 milyar lira ile 9. sırada

• Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 79,5 milyar lira ile 10. sırada

Üretimden Satışlarda Yüzde 42,1’lik Artış

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2023 yılında İSO 500’de üretimden satışların yüzde 42,1 artarak 6 trilyon 375 milyar liraya ulaştığını belirtti. Ancak bu büyüme, önceki yılın yüzde 119’luk büyüme oranına kıyasla daha düşük kaldı. Bahçıvan, bu düşüşün nedenlerini yavaşlayan küresel talep, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketleri ve seçim sonrasında ekonomi politikalarında yaşanan değişim olarak açıkladı.

İhracatta Düşüş ve Karlılıklarda Gerileme

Zorlu küresel rekabet koşullarının etkisiyle İSO 500’ün ihracatı 2022 yılına göre yüzde 2,9 düşerek 95,1 milyar dolara geriledi. Türkiye’nin genel ihracatı ise aynı dönemde yüzde 0,5 artarak 255,4 milyar dolara ulaştı.

2023 yılında İSO 500’ün faaliyet karı yüzde 39,7 artarak 937 milyar liraya çıkarken, faaliyet karlılığı oranı yüzde 12,8’den yüzde 12,5’e geriledi. Faaliyet dışı gelirlerin net satışlara oranı yüzde 2,1’den yüzde 3,6’ya yükseldi.

Finansman Giderlerinde Büyük Artış

İSO 500’ün finansman giderleri 2023’te yüzde 92,5 artarak 533 milyar liraya çıktı. Bu durum, finansman giderlerinin faaliyet karına oranını yüzde 41,3’ten yüzde 56,9’a yükseltti. Bahçıvan, sanayicilerin elde ettiği karın yarısından fazlasını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını belirtti.

İSO’nun açıkladığı verilere göre, 2023 yılı sanayi sektörü için zorlu bir yıl oldu. Ancak TÜPRAŞ ve diğer büyük sanayi kuruluşlarının performansları, Türkiye ekonomisinin gücünü ve sanayi sektörünün dayanıklılığını gösterdi.