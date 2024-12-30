Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki 5G hızı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan, Türkiye’de 30’dan fazla noktada 5G denemesi yapıldığını ve özellikle üretim tesislerinde 5G teknolojisinin hızla geliştiğini belirtti.

5G denemeleri: ilk adımlar

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı gibi stratejik noktalarda 5G denemelerinin yapıldığını ve cep telefonları uyumluysa 5G’nin deneyimlenebileceğini ifade etti. Bu, Türkiye’nin 5G altyapısına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkiye'nin hızlı internet geleceği

4.5G teknolojisiyle uzun yıllardır hizmet veren Türkiye, 5G’ye geçiş için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, 2024’ün ilk çeyreğinde 5G ihalesinin yapılmasını hedeflediklerini ve 2026’nın başlarında Türkiye'de 5G sinyallerinin alınacağını açıkladı.

5G'ye geçişin sebepleri ve zorlukları

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin hemen 5G’ye geçmeme kararını, yerli ve milli üretimi artırma ve daha uygun fiyatlarla ekipman temin etme amacıyla aldıklarını vurguladı. Bu strateji, ülkenin teknoloji altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.