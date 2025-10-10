2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak ve tarihindeki 644’üncü sınavını verecek.

A Milli Takım, 644. maçına çıkıyor

11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun üçüncü maçında tarihindeki 644’üncü müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 356’sı resmi, 287’si özel olmak üzere toplam 643 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşandı.

Ay-yıldızlı ekip, maçlarının:

276’sını deplasmanda

277’sini Türkiye’de

90’ını tarafsız sahada

gerçekleştirdi. Milliler, bu müsabakalarda toplam 881 gol attı, 922 gol yedi.

A Milli Takım bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaştı:

557 maç Avrupa takımlarıyla

34 Asya takımıyla

24 Afrika takımıyla

25 Amerika takımıyla

3 Okyanusya takımıyla

Milliler, tek hükmen galibiyetini Yunanistan karşısında aldı.

17 Kasım 2015’te oynanan özel maç 0-0 sona ermiş, 6 ay sonra FIFA Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığını tespit ederek maçı Türkiye lehine 3-0 tescil etmişti.

Öte yandan, 21 Mayıs 2014’te Kosova ile yapılan ve 6-1 kazanılan özel maç, UEFA ve FIFA üyeliği olmadığı için resmi istatistiklere dahil edilmedi.

Montella yönetiminde 26. maç

A Milli Takım, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 26’ncı sınavını Bulgaristan karşısında verecek.

Montella yönetiminde 25 maça çıkan milliler:

13 galibiyet

8 mağlubiyet

4 beraberlik

Bu müsabakalarda 39 gol attı, 37 gol yedi.