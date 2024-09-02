Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye genelinde 81 ilde kurulacak "Milli Teknoloji Atölyeleri" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, bu atölyelerin gençlere projelerini hayata geçirme ve bilim teknoloji yarışmalarına hazırlık fırsatları sunacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurulacak "Milli Teknoloji Atölyeleri"ne dair detayları duyurdu. Bakan Kacır, bu atölyelerin üniversiteler ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde yer alacağını ve gençlere projelerini hayata geçirme imkanı tanıyacağını ifade etti.

Gençler için yeni fırsatlar

Kacır, açıklamasında, "Milli Teknoloji Atölyeleri, gençlerimize hayallerindeki projeleri gerçekleştirme ve ulusal ile uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlık yapma fırsatları sunacak. Bu atölyelerde, gençlerimizin yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için gerekli destekleri sağlıyoruz" dedi.

Nitelikli insan kaynağı yetişeceği vurgulandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda 81 ilde kurulacak atölyelerin, gençlere milli teknolojileri üretme ve geliştirme fırsatları vereceği belirtildi. Açıklamada, bu atölyelerin sanayi için gerekli nitelikli insan kaynağını yetiştireceği ve öğrencilere çeşitli desteklerin sunulacağı ifade edildi.

Destek programları ve başvuru bilgileri

Projeyle ilgili olarak iki farklı destek programı sunulacağı belirtildi. "Atölye Kurulum Projesi," en az 200 metrekarelik alanlara sahip atölyelerin kurulumu için destek sağlarken, "Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Projesi" ise işletme aşamasında sürdürülebilirliği ve kapasiteyi artırmaya yönelik destekler sunacak.

Bakanlık açıklamasında, proje kapsamında atölye demirbaş ve sarf malzemelerinin temin edilmesi, yarışma süreçlerinin desteklenmesi, başvuru dosyalarının değerlendirilmesi ve sanayi işbirliklerinin kurulması gibi birçok faaliyet planlandığı ifade edildi. Ayrıca, projeye başvuruların TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılabileceği duyuruldu.