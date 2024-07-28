İtalyan Hava Kuvvetleri'ne (Aeronautica Militare) ait Eurofighter Typhoon, Douglas Daly bölgesinde bilinmeyen bir nedenle düştü. Pilot, uçağı terk ettikten sonra başarılı bir şekilde kurtarıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından tatbikat kapsamındaki uçuş faaliyetleri geçici olarak askıya alındı.

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçaklarına ilgisi ise devam ediyor

ABD'den F-16 savaş uçağı alımı için Kongre'nin onayını bekleyen Türkiye, İngiliz-Alman-İspanyol ve İtalyan ortaklığıyla üretilen Eurofighter savaş uçağı alımı için de girişimlerini sürdürüyor. Reuters'a konuşan bir Türk savunma bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon jetlerine olan ilgisini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye, 23 milyar dolar değerinde 40 adet Eurofighter savaş uçağı için girişimlerde bulunmuş ancak Almanya'nın muhalefetiyle karşılaşmıştı. Kasım ayında Türkiye, 40 adet Typhoon satın almak için İngiltere ve İspanya ile görüştüğünü ancak Almanya'nın bu fikre karşı çıktığını açıklamıştı.