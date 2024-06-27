F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Ay-Yıldızlılar, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. Bu eşleşme, Mart ayındaki hazırlık maçında 6-1 mağlup olduğumuz rakibimizi geçmemiz halinde çeyrek finalde daha avantajlı bir konuma geçmemizi sağlayacak.

Fransa ve Hollanda'nın bulunduğu grubu lider olarak tamamlayan Avusturya'nın ardından, çeyrek finalde Romanya veya Hollanda gibi rakiplerle karşılaşabiliriz. Turnuvanın diğer tarafında ise İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa ve Belçika gibi güçlü takımlar var.